Военкор RT Пискунов рассказал об уничтожении украинских БПЛА Shark в Донбассе

Российские военные рассказали военному корреспонденту RT Александру Пискунову о приемах уничтожения украинских беспилотников в небе над Донбассом, включая БПЛА Shark. Эти дроны, по словам бойцов бригады противовоздушной обороны Восточного военного округа, попадаются регулярно и сбить их не оставляет труда.

«Сколько было случаев, когда мы работаем, не было еще промахов. Если ты ее визуально увидел — все, считай, что твоя», — рассказал один из военных.

Он добавил, что комплектующие к БПЛА Shark поставляются из стран НАТО. По его словам, у Киева нет собственных мощностей для их производства, а есть лишь возможность сборки на предприятиях «Укрспецсервиса».

До этого сообщалось, что специалисты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали новую систему защиты от малых винтокрылых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разработка была представлена в рамках мероприятия «Архипелаг 2023».

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин в интервью «Общественной службе новостей» оценил создание беспилотного бронеавтомобиля в России.

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