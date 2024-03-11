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В ЕК оценили вероятность введения санкций против агропродукции из России

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В ЕК оценили вероятность введения санкций против агропродукции из России

Еврокомиссия следит за ситуацией на рынках и при необходимости примет решение о введении санкций против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии, заявил представитель ЕК Олоф Жилл. «

"Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом… Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги", – приводит РИА Новости его слова.

Польские власти ранее заявили, что изучили опыт Латвии, где парламент внес поправки к закону о развитии села и сельского хозяйства и запретил импорт российской и белорусской сельхозпродукции.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в ЕС оценивают вероятность введения полного запрета на ввоз российского алюминия.

Взято отсюда.

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