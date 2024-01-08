В ЕП заявили об ущемлении прав еще одного нацменьшинства на Украине

Черновцы

Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратила внимание руководства ЕС на проблему ущемления прав нацменьшинств на Украине.«”Многие румыны сообщают о проблемах на Украине, особенно в регионе Буковины, связанных с доступом к образованию на румынском языке, использованием румынского языка в административных и судебных целях”, – отметила она в письме, адресованном руководству Еврокомиссии.

Религиозные лидеры диаспоры также подвергаются преследованию со стороны украинских властей по этническим и языковым мотивам, добавила европарламентарий.

При этом Грапини отметила, что румыны составляют на Украине третью по численности этническую группу после украинцев и русских.

Евродепутат призвала Еврокомиссию проверить соблюдение Киевом принципа верховенства права и подчеркнула, что без этого евроинтеграция Украины невозможна.

Ранее о проблеме ущемления прав украинских венгров неоднократно заявляли в Будапеште.

Радио Sputnik рассказало о реакции МИД Венгрии на новый украинский закон о правах нацменьшинств.

Взято отсюда.