Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В ЕП заявили об ущемлении прав еще одного нацменьшинства на Украине

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В ЕП заявили об ущемлении прав еще одного нацменьшинства на Украине

Черновцы

Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратила внимание руководства ЕС на проблему ущемления прав нацменьшинств на Украине.«”Многие румыны сообщают о проблемах на Украине, особенно в регионе Буковины, связанных с доступом к образованию на румынском языке, использованием румынского языка в административных и судебных целях”, – отметила она в письме, адресованном руководству Еврокомиссии.

Религиозные лидеры диаспоры также подвергаются преследованию со стороны украинских властей по этническим и языковым мотивам, добавила европарламентарий.

При этом Грапини отметила, что румыны составляют на Украине третью по численности этническую группу после украинцев и русских.

Евродепутат призвала Еврокомиссию проверить соблюдение Киевом принципа верховенства права и подчеркнула, что без этого евроинтеграция Украины невозможна.

Ранее о проблеме ущемления прав украинских венгров неоднократно заявляли в Будапеште.

Радио Sputnik рассказало о реакции МИД Венгрии на новый украинский закон о правах нацменьшинств.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Ветер до 100 км/ч, дождь и метели. Алтайский край ждет штормовая погода

08.01.2024

 Соусы

Кетчуп из слив

08.01.2024

 Погода

Рэперу, пришедшему на вечеринку Ивлеевой, вручили повестку в военкомат

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Днепропетровске прогремела серия взрывов, сообщают украинские СМИ

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ сообщили о серии взрывов в городах на востоке Украины

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

Стало известно о взрывах на территории завода в подконтрольном ВСУ Херсоне

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

Распад Украины неизбежен, заявил глава парламента Крыма

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: согласованный бюджет правительства США не включает помощь Киеву

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

Кулеба высказался о перспективах заморозки конфликта с Россией

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix