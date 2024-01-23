В Эстонии потребовали удалить русскоязычные версии сайтов ведомств

Парламентская фракция оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) Эстонии требует закрыть русскоязычные версии сайтов министерств и подведомственных им учреждений, передает портал эстонского телерадиовещания ERR.«”Фракция EKRE передала в парламентское производство проект решения, согласно которому парламент должен обратится к правительству с официальным требованием упразднить русскоязычные версии сайтов министерств и подведомственных им учреждений”, – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

По словам депутата от EKRE Яака Валге, все 11 министерств республики и более половины других госучреждений сейчас имеют русскоязычные сайты. При этом, подчеркнул он, правительственные сайты Латвии и Литвы уже давно не имеют русскоязычной версии.«”Кроме Эстонии, в число европейских стран, имеющих русскоязычные версии таких сайтов, входят лишь Молдавия, Армения и Белоруссия. Это позиционирует нас частью культурного и политического пространства СНГ. EKRE хочет положить конец этой ситуации”, – заявил депутат.

Радио Sputnik писало, что в Эстонии появился проблемный “русский” батальон.

Взято отсюда.