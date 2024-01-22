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В ГД внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии

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В ГД внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии

В Госдуму внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности РФ, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.

Законопроектом устанавливается повышенная уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, когда они совершаются из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Предлагается отнести к преступлениям против безопасности РФ все преступления диверсионной направленности.

Также проект закона предусматривает лишение госнаград за призывы к нарушению целостности РФ и реабилитацию нацизма.

Отмечается, что документ направлен на защиту обороноспособности, безопасности и конституционного строя РФ. Он был концептуально поддержан СК РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и Росфинмониторингом.

Радио Sputnik писало, что депутат Госдумы Андрей Луговой предложил наказать юмориста Максима Галкина* за распространение фейков о российской армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.Пятница, вечер!Война НАТО с РФ, след Джонсона в переговорах, изъятие имущества за фейки19 января, 18:04

Взято отсюда.

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