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В Германии высказались об экстрадиции военнообязанных украинцев

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В Германии высказались об экстрадиции военнообязанных украинцев

Немецкое правительство не может выдать Украине мужчин призывного возраста, поскольку это противоречит законодательству, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман.«”Я понимаю стремление украинского правительства призвать военнообязанных мужчин, находящихся за границей, для прохождения службы. И этот призыв является законным. Однако мы не можем немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей”, – цитирует его издание Welt am Sonntag.

Бушман также подчеркнул, что выступает против возобновления призыва на военную службу в Германии, поскольку в стране не хватает рабочей силы.

Радио Sputnik сообщало, какие ограничения для бежавших за границу украинцев может ввести Киев.

Взято отсюда.

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