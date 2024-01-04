В Госдепе высказались по поводу дальнейшей помощи Украине со стороны США

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину “сколько потребуется”, хотя, возможно, уже на уровне прошлых лет, заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
Соответствующее заявление он сделал на брифинге в четверг.«
"Мы продолжим поддерживать Украину … столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах", – цитирует Миллера РИА Новости.
Он добавил, что в Вашингтоне рассчитывают сделать передачу Киеву средств противовоздушной обороны приоритетом дальнейших поставок, когда их удастся восстановить.
Радио Sputnik сообщило, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал отсутствие у Киева “плана Б” на случай дефицита западной военной помощи.
Взято отсюда.