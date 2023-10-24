В Госдуме предложили запретить увольнять россиян за редкие прогулы

В Госдуме хотят запретить увольнять россиян за отсутствие на работе более 4 часов

В России предложат исключить возможность увольнения работника за однократное отсутствие на рабочем месте более четырех часов. Как стало известно «Газете.Ru», соответствующий законопроект об изменениях в Трудовой кодекс в ближайшее время внесет в Госдуму фракция ЛДПР. По мнению авторов, такой «прогул» зачастую имеет объективные причины.

«В целом увольнение работника за длительное отсутствие на работе в течение одного рабочего дня, если нет иных дисциплинарных взысканий и нарушений трудовой дисциплины со стороны работника, может квалифицироваться как чрезмерно строгое последствие. Судебная практика в случае с опозданиями во многом смещает акцент на интересы работника, и суды нередко встают на его защиту при возникновении спорных ситуаций по данному поводу. При этом в случае, если работник ведет себя недобросовестно, регулярно нарушает трудовую дисциплину, то у работодателя имеется возможность расторгнуть трудовой договор с ним по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии у него дисциплинарного взыскания», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагают расширить содержание понятия «прогул» — чтобы им считались не четыре часа, а целый рабочий день или смена.

«Прежде всего, лексическое значение слова «прогул» означает именно неявку, пропуск. Отсутствие на работе более четырех часов или существенное опоздание таким пропуском считаться все-таки не должны, если работник прибыл на работу в течение рабочего дня или смены и приступил к выполнению своей трудовой функции», — говорится в документе.

Авторы инициативы отмечают, что в ряде регионов в случае возникновения неожиданных погодных условий, которые приводят к ограничению движения транспорта, суды исключают вину работника в опоздании даже на длительный срок, так как задержка вызвана объективными причинами.

Ранее фракция ЛДПР предложила вдвое сократить рекламу азартных игр.

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