В ГУР попытались оправдаться за обещания захватить Крым до конца лета

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать руководителя ведомства Кирилла Буданова, заявлявшего в июле, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины силовым путем.«

"Информация от военно-политического руководства – также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо", – цитирует Юсова РИА Новости.

При этом он признал, что ВСУ пытаются атаковать Крым при помощи западных партнеров, которые консультируют Киев и предоставляют ему сведения.

Радио Sputnik сообщало, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении “освободить” Крым в 2024 году.

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