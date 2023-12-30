В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города

Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.«”В Харькове взрыв”, – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Позднее Терехов сообщил о серии из пяти взрывов в городе.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik ранее сообщало, что Минобороны РФ пообещало не оставлять безнаказанным удар ВСУ по Белгороду.

Взято отсюда.