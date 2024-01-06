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В Харькове прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ

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В Харькове прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ

Взрывы прогремели в Харькове, пишет “Страна.ua”.«”Сообщают о взрывах, которые слышат в Харькове”, – говорится в публикации украинского издания в Telegram-канале

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

ВС РФ начали наносить удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Ранее радио Sputnik также сообщило о взрывах в двух городах в Полтавской области Украины.

Взято отсюда.

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