реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Харьковской области назвали число подконтрольных РФ населенных пунктов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Харьковской области назвали число подконтрольных РФ населенных пунктов

Число населенных пунктов Харьковской области, находящихся под контролем России, увеличилось до 35, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В сентябре глава областной администрации Виталий Ганчев заявил, что под контролем России находятся 33 населенных пункта.«

"На данный момент под контролем России находится 35 населенных пунктов", – сказали РИА Новости в пресс-службе администрации.

Накануне российская армия нанесла удар высокоточным оружием по месту дислокации иностранных наемников в Харькове.

Радио Sputnik сообщало, что Украина готовится к масштабному наступлению ВС РФ под Харьковом.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Стало известно, почему глава Минобороны Украины отменил визит во Францию

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

Марочко: украинским боевикам приказали идти вперед

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Херсоне арестованы более 150 ВСУшников за отказ форсировать Днепр

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Литве назвали кошмарной возможность вывода войск США из ЕС

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

Экс-главком сил НАТО в Европе призвал помочь Киеву разрушить Крымский мост

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

Зеленский все чаще “отбивается от рук” западных кураторов, заявил Лавров

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

Лавров: надежд на поражение России на Украине нет

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

Лавров назвал имя британца, сорвавшего мирное соглашение РФ и Украины

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Не было и нет”. Дерипаска об основаниях для конфискации активов РФ

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске