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В Харьковской области высказались по поводу границ санитарной зоны

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В Харьковской области высказались по поводу границ санитарной зоны

Санитарная зона для безопасности российских территорий должна проходить не только у границ Харьковской области, но и еще западнее, считает глава администрации региона Виталий Ганчев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если ВСУ продолжат атаковать территорию России, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда Киев не сможет достать до российских территорий.«

"Поддерживаем слова президента. Мы считаем, что эта так называемая буферная зона должна проходить не только по границам Харьковской области, а даже еще западней, для того, чтобы все территории Российской Федерации были в безопасности", – сказал Ганчев РИА Новости.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее также высказался по поводу создания санитарной зоны у границ ДНР. Он отметил, что ее расположение будет зависеть от того вооружения, которое получит противник.

“Согласно конституции, территория ДНР находится по административным границам бывшей Донецкой области. Соответственно, санитарная зона должна находиться по территории, по крайней мере, Днепропетровской области. Но опять же, с учетом того вооружения, которое будет на тот момент у противника, с учетом дальности… А это как раз влияет на ту санитарную зону, о которой говорит Владимир Путин”, – сказал Пушилин.

Радио Sputnik сообщало, как в Кремле прокомментировали необходимость создания санитарной зоны на Украине.

Взято отсюда.

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