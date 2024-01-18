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В Херсоне арестованы более 150 ВСУшников за отказ форсировать Днепр

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В Херсоне арестованы более 150 ВСУшников за отказ форсировать Днепр

Более 150 военнослужащих ВСУ арестованы в подконтрольном Киеву Херсоне за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег, рассказала РИА Новости жена одного из арестованных солдат.«”Я – обычная украинская женщина, мой муж – военный ВСУ… Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек – морских десантников из разных подразделений – арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО”, – рассказала она.

По словам женщины, массовый арест последовал из-за отказа ВСУшников выполнять приказ командования и переправляться на левый берег Днепра.«”По словам их сослуживцев (на левобережье, – ред.) из-за морозов нет никакого обеспечения, люди умирают от несвоевременной эвакуации, боеприпасы не поставляются, нет продовольствия. Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть. Он – настоящий воин, но поймите меня, он не хочет быть мясом”, – заявила жена солдата.

Она призвала сограждан не молчать, чтобы остановить “мясные” штурмы, чтобы освободить ее мужа и других арестованных военнослужащих.«”Вас ждет такая же участь – либо смерть на левом берегу, либо тюрьма”, – заключила украинка.

Радио Sputnik писало, что военнослужащим ВСУ предлагают наркотики для подавления сна.

Взято отсюда.

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