В Херсоне прогремели взрывы, сообщили назначенные Киевом власти

Взрывы раздались в подконтрольном украинским властям Херсоне, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.«

"В Херсоне раздаются взрывы", – написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что звуки взрывов были слышны в Днепровском районе города.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

В субботу утром радио Sputnik сообщило о прогремевшей в городе Кременчуг Полтавской области Украины серии взрывов.

Взято отсюда.