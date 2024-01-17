В Иране отвергли обвинения в поставках оружия в Россию

Иран не поставлял в Россию никакое оружие для использования российскими военнослужащими в зоне СВО, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе.«

"Мы не передавали России ни беспилотники, ни ракеты для использования их в войне на Украине. Я сказал министру иностранных дел Украины (Дмитрию Кулебе, – ред.) предоставить нам соответствующие сведения, если иранские беспилотники будут использоваться на Украине", – цитирует Абдоллахиана РИА Новости.

Радио Sputnik ранее писало, что Запад так и не предоставил доказательств поставок оружия России, в которых обвиняет Иран.

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