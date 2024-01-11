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В Италии анонсировали переход к “двойной стратегии” в отношении Украины

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В Италии анонсировали переход к "двойной стратегии" в отношении Украины

Для разрешения конфликта на Украине необходимы более активные дипломатические усилия, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в парламенте.

Он подчеркнул, что Италия намерена осуществлять “двойную стратегию” в отношении Украины: оказывать военную помощь, но при этом продвигать решение конфликта дипломатическим путем. «

"Похоже, что настало время для эффективной дипломатии", – цитирует министра телеканал "Звезда".

Крозетто, как отмечает издание Financial Times, призвал собравшихся на парламентские слушания “быть реалистами” и обратил внимание на военную ситуацию в зоне боевых действий, где численное и воздушное превосходство российской армии очевидно.

Однако по словам министра, поиск мирного урегулирования не означает отказ от поддержки киевского режима и напомнил о готовящемся восьмом пакете военной помощи Украине.

Радио Sputnik также сообщало, что ВСУ безуспешно пытаются замедлить продвижение российских войск.

Взято отсюда.

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