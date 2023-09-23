В Канаде раскрыли подробности нового пакета военной помощи Украине - ГОРНЯК22

Трюдо: Канада снабдит ВСУ 35 беспилотниками и поможет с обслуживанием Leopard 2

Правительство Канады в рамках нового пакета военной помощи предоставит киевским властям 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), легкую технику и боеприпасы. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр королевства Джастин Трюдо, передает ТАСС.

Он отметил, что в числе прочего Оттава намерена оказать Киеву поддержку при обслуживании танков Leopard 2. Кроме того, власти страны готовы принять участие в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16.

«Мы также направим Украине 35 беспилотников, оснащенных камерами высокого разрешения, и предоставим техническую поддержку, а также легкую технику и боеприпасы», — добавил Трюдо.

Премьер-министр подчеркнул, что Канада и Украина продолжат сотрудничество со странами — членами «Большой семерки» (G7) по вопросу антироссийских санкций. В частности, речь идет об организации консультаций с целью ареста и конфискации активов Центрального Банка РФ и других российских организаций.

Ранее канадские власти ввели новые санкции против России.

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