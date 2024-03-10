В Киеве категорично ответили на призыв папы римского “поднять белый флаг”

Украина в рамках конфликта с Россией не намерена поднимать никаких других флагов, кроме государственного желто-синего, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Накануне было опубликовано интервью с папой римским Франциском, в ходе которого он заявил, что Украина должна отыскать в себе храбрость и “поднять белый флаг”, в знак готовности к мирным переговорам.

Позднее в Ватикане пояснили, что в своих словах понтифик не призывал Украину к капитуляции.«

"Сильнее тот, кто в борьбе добра со злом встает на сторону добра, а не пытается поставить их в равные условия и назвать это "переговорами". <…> Наш флаг желто-синий. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", – написал Кулеба на своей странице в соцсети Х.

При этом он выразил надежду на то, что папа римский найдет возможность для визита в Украину.

Радио Sputnik писало, что Владимир Зеленский может уволить Кулебу.

Взято отсюда.