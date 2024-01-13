В Киеве не исключили неожиданного заявления Зеленского по поводу конфликта

Владимир Зеленский может признать необходимость перемирия с Россией, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Ранее в Bloomberg была опубликована статья, в которой говорилось, что Вашингтон требует от Киева в течение ближайших недель представить “более четкий” план ведения боевых действий.«

"Это посыл о том, что якобы в Вашингтоне ничего не знают, якобы (президент США Джо, – ред.) Байден не принуждает Украину ни к какой заморозке войны. Это должна быть именно позиция Украины. Подаются сигналы, что Украина переходит в оборону <…> и надо начинать какие-то переговоры. Они (эти заявления, – ред.) идут от (главкома ВСУ Валерия, – ред.) Залужного, от (главы ГУР МО Кирилла, – ред.) Буданова, потихонечку уже идут и от Зеленского, который, опять же, не может сказать прямо. Он говорит завуалированно, но придет время, когда придется говорить об этом четко", – высказал мнение эксперт в эфире YouTube-канала "Да, это так". Слова Корнейчука приводит РИА Новости.

По словам политолога, в Вашингтоне при этом пытаются создать впечатление, что “решения принимает Киев”.

На минувшей неделе радио Sputnik писало, как Зеленский оценил вероятность прекращения конфликта.

Взято отсюда.