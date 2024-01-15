Киев не согласен на заморозку конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. «

"Президент (Владимир Зеленский, – ред.), его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды", – приводит РИА Новости его слова.

Такое заявление Ермак сделал на пресс-конференции в швейцарском Давосе. Трансляция велась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил, что никакой паузы в противостоянии с Россией не предвидится. По его мнению, прекращение огня пойдет на пользу только РФ и не приведет к политическому диалогу.

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков подчеркнул, что глава киевского режима сделал такое заявление, ориентируясь исключительно на личные мотивы. По его мнению, украинский конфликт нужен Зеленскому, чтобы оттянуть президентские выборы и как можно дольше “удержаться у властной кормушки”.

Радио Sputnik писало, когда, по мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, завершится украинский конфликт.

Взято отсюда.