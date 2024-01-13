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В Киеве опасаются, что регулярные российские удары не прекратятся

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В Киеве опасаются, что регулярные российские удары не прекратятся

Россия продолжит регулярно наносить массированные удары по объектам на территории Украины, используя, в том числе, сверхзвуковые ракеты, считает украинский военный эксперт Алексей Гетьман.«”Они могут запустить Х-22… это ракета с почти тонной взрывчатки, она очень быстрая… Есть вероятность того, что будут запуски “Кинжалов”, – цитирует Гетьмана РИА Новости.

В эфире YouTube-канала Radio NV он высказал мнение, что у России есть все возможности и ресурсы, чтобы проводить по три-четыре массированные воздушные атаки в месяц на военные объекты и предприятия Украины.

Ранее радио Sputnik писало о результатах ударов “Кинжалами” по ВПК Украины.

Взято отсюда.

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