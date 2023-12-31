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В Киеве после потери Марьинки обрушились на “провалившего все” Зеленского

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В Киеве после потери Марьинки обрушились на "провалившего все" Зеленского

Ответить за потерю ВСУ контроля над Марьинкой должен Владимир Зеленский, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.«

"Как населенный пункт, как точка стратегической обороны Марьинка потеряна. Зеленский потерял город? Потерял! (Главком ВСУ Валерий) Залужный, ты, (командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр) Сырский, потеряли город, министр обороны Умеров – вы потеряли город. Вы должны за это отвечать? Конечно", – сказал политолог в эфире своего блога на YouTube-канале.

По словам эксперта, глава киевского режима обещал, что украинские войска вернут Артемовск и другие города, но в итоге постепенно теряют все больше территорий. «

"Зеленский, "слуги народа" ("Слуга народа" – правящая на Украине партия, – ред.) провалили все, что только могли. Зеленский показал полную свою неспособность, некомпетентность. Более того, в стране совершен абсолютно антиконституциональный захват власти", – заключил Соскин.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало, что освободившим Марьинку российским бойцам вручили боевые награды.

Взято отсюда.

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