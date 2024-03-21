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В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщают украинские СМИ

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В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщают украинские СМИ

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве в третий раз за 20 минут, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. «

"В Киеве снова слышны мощные взрывы", – приводит агентство сообщение телеканала "Общественное".

Отмечается, что ранее украинские СМИ писали о первых двух сериях взрывов.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве с 4:21 мск, уточняет агентство.

Ранее радио Sputnik сообщало о ракетном ударе российской авиации по опорному пункту ВСУ на Купянском направлении.

Взято отсюда.

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