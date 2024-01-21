Париж возложил ответственность за ликвидацию французских наемников в Харькове на министра обороны Украины Рустема Умерова, такое мнение высказал бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскиy.

Минобороны России 17 января сообщило, что российские войска высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что при ударе было нейтрализовано свыше 60 боевиков.

На следующий день стало известно, что Умеров отменил визит во Францию.«

"Умерову отказали в этом визите, потому как он не обеспечил защиту (боевиков, – ред.)", – заявил Соскин в эфире своего блога на YouTube.

По словам политолога, французские наемники могли находиться в Харькове для того, чтобы помочь ВСУ обеспечить оборону города.

После случившегося Париж, продолжил Соскин, намерен разобраться, кто “слил” информацию о местонахождении боевиков.«”Франция, конечно, в ярости”, – заключил эксперт.

Радио Sputnik писало, что боевик Иностранного легиона рассказал о французах в рядах украинской армии.

Взято отсюда.