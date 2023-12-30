В Киеве раскрыли подробности встречи Кулебы и Борреля в бомбоубежище

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава евродипломатии Жозеп Боррель обсудили передачу Киеву дополнительных систем ПВО, сообщили в украинском МИД. «

"Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель договорились об активизации усилий для поставки на Украину дополнительных систем ПВО. Глава МИД (Украины, – ред.) в бомбоубежище провел разговор с высоким представителем ЕС, который выразил солидарность и поддержку ЕС Украине…" – говорится в сообщении в Telegram-канале украинского МИДа.

Радио Sputnik сообщало, что польские самолеты не успели перехватить ракету, прилетевшую со стороны Украины.

Взято отсюда.