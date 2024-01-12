В Киеве рассказали, что ВС РФ “всеми средствами” уничтожают на Украине

Российские войска начали активно уничтожать мосты на Украине, чтобы затруднить логистику ВСУ, рассказал украинский военный эксперт Михаил Жирохов.«”В последнее время россияне очень мощно бьют по коммуникациям – мостам… Авиационными ударами, ударами с земли, ну то есть всеми средствами они их уничтожают”, – цитирует Жирохова РИА Новости.

Это позволит Москве позднее создать зону безопасности, чтобы предотвратить ракетные атаки ВСУ по территории России, высказал мнение специалист в эфире YouTube-канала “Фабрика новостей”.

Радио Sputnik также рассказало, как на Западе оценили состояние ПВО Украины после ударов ВС РФ.

Взято отсюда.