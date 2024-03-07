В Киеве рассказали о составе легиона ГУР Минобороны Украины

Наемники из 50 стран воюют в рядах украинской армии, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. «”Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира”, – говорится в сообщении ГУР в в Telegram-канале.

По данным ведомства, среди наемников “бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений” из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

Ранее радио Sputnik рассказало о впечатлениях наемника из Франции от службы в ВСУ.

Взято отсюда.