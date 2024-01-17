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В Киеве рассказали об использовании ВСУ самодельной системы ПВО

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В Киеве рассказали об использовании ВСУ самодельной системы ПВО

ВСУ впервые успешно применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения, утверждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.«”Одна из систем впервые была сегодня ночью использована успешно. Мы за девять километров сбили (дрон “Герань”, – ред.) и это первое использование такой системы. У нас примерно пять таких проектов в этом портфеле и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы”, – цитирует Камышина агентство “РБК-Украина”.

По мнению автора публикации, речь может идти о проекте, разрабатывавшемся в США и известном как FrankenSAM. Это название образовано от фамилии Франкенштейн и аббревиатуры SAM – surface-to-air missile, зенитная ракета. Цель проекта заключалась в совмещении устаревших советских и современных американских компонентов.

В частности, в США испытывались корабельные ракеты RIM-7 Sea Sparrow, модифицированные для запуска советскими ЗРК “Бук”, а также комбинации ракет AIM-9 Sidewinder класса “воздух-воздух” с радарами советской эпохи и ЗРК Patriot, совмещенные со старыми радиолокационными системами украинского производства.

Белый дом 6 декабря сообщил о предоставлении Украине технических данных, необходимых для локализации производства некоторых образцов подобных гибридных систем ПВО.

Камышин 27 декабря утверждал, что “первые решения из портфеля проектов FrankenSAM уже работают на поле боя”.

В начале января радио Sputnik писало, что в ВСУ признали дефицит управляемых зенитных ракет.

Взято отсюда.

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