В Киеве сообщили о “продуктивном” телефонном разговоре с МИД Венгрии

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, стороны обсудили возможность организации встречи Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.«”Провел продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. В продолжение разговора Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем”, – написал Ермак в Telegram-канале.

Глава офиса Зеленского отметил, что стороны также обсудили вопрос евроинтеграции Украины.

Ранее радио Sputnik писало, что в Венгрии рассказали о сомнениях трети стран ЕС по поводу Украины.

Взято отсюда.