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В Киеве встревожились из-за “новой стратегии” ВСУ

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В Киеве встревожились из-за "новой стратегии" ВСУ

Стратегия “активной обороны” нанесет большой ущерб ВСУ. Такое мнение высказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью британской газете Financial Times. «”Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательных действий было бы ошибкой исторических масштабов”, – приводит РИА Новости фрагмент интервью экс-министра изданию.

Загороднюк добавил, что, придерживаясь подобной тактики, Украина отдаст инициативу президенту России Владимиру Путину.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на западного чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, писало, что после провального контрнаступления Украина переходит к новой стратегии “активной обороны” в 2024 году.

Радио Sputnik писало, с чем в Киеве связывают провал контрнаступления ВСУ.

Взято отсюда.

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