В Киеве заявили, что вернувшиеся из РФ украинские дети хотят уехать обратно

Вернувшиеся из России на Украину дети стремятся снова уехать, потому что видят там лучшие условия для жизни и самореализации, заявил директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала “Киев 24”.«

"Дети, которые вернулись (из РФ, – ред.) на Украину, стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми", – приводит его слова РИА Новости.

Павличенко назвал это серьезной проблемой для Киева. По его мнению, чтобы удержать детей на Украине, их нужно активно включать в общественную жизнь и давать новые возможности для реализации.

Радио Sputnik писало, что Киев начал принудительную эвакуацию детей из четырех населенных пунктов в ДНР.

Взято отсюда.