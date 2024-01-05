В Киеве заявили о намерении Зеленского превратить Украину в “концлагерь”

Западные элиты негласно разрешили Владимиру Зеленскому создать на Украине “концентрационный лагерь” для уничтожения полумиллиона украинцев, утверждает бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам политолога, Запад больше не хочет оказывать финансировать Украину, но по-прежнему заинтересован в сдерживании России, для этого ему нужна живая сила и регулярное пополнение рядов украинской армии.

С этой целью было принято решение дополнительно мобилизовать 500 тысяч украинцев, но ситуация пошла не по плану, продолжил Соскин.«

"Оказалось, что украинцы сами на убой не пойдут, и поэтому группа Зеленского решила вылавливать массу украинских мужчин, которые на это не пошли, и началось столкновение. Тогда решили сделать концлагерь. Вашингтонский, лондонский и брюссельский "обкомы" ему говорят: "Создавай концлагерь, а мы тебя прикроем; отправляй всех мужиков на мясорубку, а мы будем делать вид, что соблюдаются права человека"", – сказал эксперт в эфире своего блога на YouTube.

По словам Соскина, для Запада гибель еще полумиллиона украинцев – “приемлемая ценой для сохранения собственного комфорта и связывания России”.«”Таким образом, Зеленскому дали отмашку, зеленый свет на то, чтобы он мог уничтожить еще 500 тысяч мужчин с Украины”, – подытожил аналитик.

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Взято отсюда.