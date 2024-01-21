реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Китае рассказали о превосходстве российских танков Т-80БВМ над Leopard 2

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Китае рассказали о превосходстве российских танков Т-80БВМ над Leopard 2

Российские модернизированные танки Т-80БВМ доказали свое превосходство над немецкими Leopard 2 в зоне СВО, пишет китайское издание Sohu.«”Российский Т-80БВМ заработал себе боевую славу. Очутившись рядом с ним, немецкий Leopardявно почувствовал себя лишним! Ведь он-то, как сообщается, не может приспособиться к тяжелым военным условиям и показывает достаточно ограниченную мощь”, – приводит фрагмент статьи ИноСМИ.

По словам автора, мощный газотурбинный двигатель дает российскому танку отличную проходимость, позволяющую легко контролировать ситуацию на поле боя и спокойно приспосабливаться к новым сложным условиям, в то время как Leopard 2 застревает в грязи.«”Глубокое впечатление также производит огневая мощь российской машины”, – подчеркивает журналист.

Отмечается, что Т-80БВМ прошел техническую модернизацию, получив новую систему связи, усиленную защиту, передовые приборы управления огнем и ночного видения.«”Т-80БВМ – более выгодная машина с точки зрения соотношения цены и качества. Как известно, для производства этого танка требуются недорогие материалы, что при этом никак не влияет на его ударную силу”, – добавляет автор.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему в Китае восхищаются российским танком Т-80.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу в городе

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

В ВСУ подтвердили потерю села Крахмальное

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Думает, у него есть партнеры”. В Сети рассказали Зеленскому о его ошибках

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Российская система ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Сальдо рассказал о сбитых под Херсоном ракетах ВСУ, летевших на Крым

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Погибли исключительно мирные люди”. Эксперт об ударе ВСУ по Донецку

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

МО РФ: система ПВО сбила над западным побережьем Крыма две авиаракеты ВСУ

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Пушилин: число погибших при обстреле рынка в Донецке возросло до 25

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Китае рассказали о превосходстве российских танков Т-80БВМ над Leopard 2

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске