В Китае рассказали о превосходстве российских танков Т-80БВМ над Leopard 2

Российские модернизированные танки Т-80БВМ доказали свое превосходство над немецкими Leopard 2 в зоне СВО, пишет китайское издание Sohu.«”Российский Т-80БВМ заработал себе боевую славу. Очутившись рядом с ним, немецкий Leopardявно почувствовал себя лишним! Ведь он-то, как сообщается, не может приспособиться к тяжелым военным условиям и показывает достаточно ограниченную мощь”, – приводит фрагмент статьи ИноСМИ.

По словам автора, мощный газотурбинный двигатель дает российскому танку отличную проходимость, позволяющую легко контролировать ситуацию на поле боя и спокойно приспосабливаться к новым сложным условиям, в то время как Leopard 2 застревает в грязи.«”Глубокое впечатление также производит огневая мощь российской машины”, – подчеркивает журналист.

Отмечается, что Т-80БВМ прошел техническую модернизацию, получив новую систему связи, усиленную защиту, передовые приборы управления огнем и ночного видения.«”Т-80БВМ – более выгодная машина с точки зрения соотношения цены и качества. Как известно, для производства этого танка требуются недорогие материалы, что при этом никак не влияет на его ударную силу”, – добавляет автор.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему в Китае восхищаются российским танком Т-80.

Взято отсюда.