В конгрессе отвергли возможность шатдауна в ближайшие дни

Спикер палаты представителей Маккарти заявил, что США пока не грозит шатдаун

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Соединенным Штатам пока не грозит шатдаун, сообщает ТАСС.

«Послушайте, это касается 1 октября, у нас еще есть определенное количество дней. Думаю, когда настанет решающий момент, те члены конгресса, которые все это время упирались, предъявляли остальным обвинения, в конце концов поменяют свою позицию», — заявил Маккарти.

Он отметил, что не видит никакой «победы» в том, что сотрудники пограничной службы или береговой охраны перестанут получать зарплату, а правительство окажется парализованным. Маккарти уточнил, что часть республиканцев в палате представителей продолжают отказываться голосовать за принятие финансирования правительства, пока не будут приняты их условия.

Ранее Пентагон принял решение поддерживать Украину, несмотря ни на что.

Шатдаун — частичная приостановка работы правительства США с роспуском госслужащих — вновь угрожает США. Подобные паузы в его работе происходят с 1980 года, в XXI веке случались в 2013, 2018 и 2018-2019 годах из-за невозможности согласовать и принять бюджет на новый финансовый год (он начинается 1 октября).

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