В Кремле оценили реакцию Запада на интервью Путина журналисту Киселеву

Комментируя интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, Запад намеренно исказил его слова о применении ядерного оружия в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью Путина. Высказывания российского лидера в части применения тактического ядерного оружия Вашингтон назвал “безответственными”.

В свою очередь, Песков подчеркнул, что слова Путина были намеренно вырваны из контекста и никаких угроз применения ЯО в интервью не звучало. Пресс-секретарь главы государства отметил, что ничего нового в такой реакции нет, Кремль наблюдает безразличие Запада к высказываниям российского лидера последние два года.«

"Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. <…> Собственно, никаких угроз о применении ядерного оружия Путиным высказано в этом интервью не было. <…> Президент как раз говорил и о тех причинах, которые могут сделать неизбежным применение ядерного оружия. Это причины, которые указаны в соответствующих наших документах, которые хорошо известны во всем мире", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Радио Sputnik писало, как мировые СМИ отреагировали на новое интервью Путина.

Взято отсюда.