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В Кремле высказались по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине

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В Кремле высказались по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине

По-прежнему действует юридически закрепленный отказ Украины от каких-либо переговоров, Россия продолжает спецоперацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах мирного урегулирования конфликта. «”Ничего серьезного в этом плане нет. В этом плане де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию”, – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря.

Радио Sputnik ранее писало, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что из-за конфликта РФ и Украины “камни в мире сдвинулись”.

Взято отсюда.

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