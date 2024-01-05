Глава крымского парламента Владимир Константинов осудил министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, призвавшего передать Украине ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России.«

"Это еще одни любители подгадить России. Желательно – чужими руками. Заметьте, лжец и клятвопреступник Сикорский – его подпись стоит под "гарантиями" (экс-президенту Украины Виктору) Януковичу, от которых он отрекся буквально на следующий день после того, как они были даны – призывает Запад оружие дать, а Украину – бить им по России. А Польша в этой формуле где? Какая у нее роль?" – задался вопросом Константинов в интервью РИА Новости.

По его мнению, в украинском конфликте Варшава играет роль провокатора.

Ранее радио Sputnik рассказало, как лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал “истерическую авантюру” Сикорского.

Взято отсюда.