Украина в 1991 году ради получения независимости была готова отказаться от полуострова Крым, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала “Крым 24”.«

"Много лет спустя я имел возможность разговаривать с экс-президентом Украины (Леонидом) Кравчуком, совершенно отрицательный персонаж в истории Крыма, который рассказывал ситуацию с Беловежской пущей и говорил, что тогда вопроса по Крыму не стояло, а если бы стоял, то мы готовы были пожертвовать не только Крымом, а вообще всем чем угодно", – приводит его слова РИА Новости.

Однако в 90-х годах, в период распада СССР, довести начатое до конца не удалось и Крым не был включен в состав России, заключил Константинов.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей незаконно оккупированной территорией, не признавая законными результаты референдума.

Радио Sputnik сообщало, что Крым предъявит Украине претензии из-за ущерба за годы в ее составе.

Взято отсюда.