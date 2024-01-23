Предложенный Владимиром Зеленским законопроект о двойном гражданстве можно воспринимать как первый шаг к принятию Украиной российского статуса шести субъектов, считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве, который позволит получать паспорта этническим украинцам, а также иностранным наемникам на стороне ВСУ. Согласно инициативе, Киев сможет лишать гражданства украинцев, получивших российские паспорта.«

"Принятие данного закона будет означать фактически первый шаг к тому, что Украина признает добровольное приобретение российского гражданства населением Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а следовательно, признает и российский статус этих субъектов", – сказал Смирнов РИА Новости.

Он добавил, что жители Крыма давно не отождествляют себя с Украиной, а лишение их украинского гражданства положит конец “бесславному прошлому”.

Радио Sputnik сообщало, как в Крыму отреагировали на указ Зеленского “Об исторически населенных украинцами территориях”.

Взято отсюда.