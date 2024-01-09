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В Курской и Орловской областях вновь предотвращены атаки дронов

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В Курской и Орловской областях вновь предотвращены атаки дронов

В Курской и Орловской областях вновь предотвращены атаки беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.«

"Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее во вторник Минобороны сообщало об уничтожении четырех дронов над Курской областью и перехвате двух БПЛА над Орловской.

Радио Sputnik также писало, что в Орле на объект топливной инфраструктуры упали два беспилотника.

Взято отсюда.

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