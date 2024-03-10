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В Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотника

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В Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотника

В Тосненском районе Ленинградской области средства ПВО уничтожили беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.«

"Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. <…> Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", – написал он в Telegram-канале.

По словам Дрозденко, жертв и разрушений нет.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропорту Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что украинский дрон упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области.

Взято отсюда.

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