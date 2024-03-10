В Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотника

В Тосненском районе Ленинградской области средства ПВО уничтожили беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.«
"Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. <…> Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", – написал он в Telegram-канале.
По словам Дрозденко, жертв и разрушений нет.
Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропорту Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Ранее радио Sputnik сообщило, что украинский дрон упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области.
Взято отсюда.