Перспектива возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом и выход Вашингтона из НАТО станет “кошмаром” для Евросоюза, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в кулуарах Всемирного экономического форума.«

"Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности, и мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации", – цитирует министра Bloomberg.

Как пишет агентство, ряд европейских чиновников беспокоятся, что США могут прекратить помощь Украине и даже попытаться выйти из НАТО. Это оставило бы Европу без защиты Вашингтона в то время, когда российские войска сражаются у ее порога, а регион изо всех сил пытается нарастить свою оборонную промышленность.

Радио Sputnik писало, какое обещание дал Трамп “всей планете” в случае победы на выборах.Теория заблужденийОпасения Эстонии, надежды Венгрии, новая горячая точка на Ближнем ВостокеВчера, 22:33

Взято отсюда.