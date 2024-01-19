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“В любой точке”. Украине сообщили плохие новости об ударах ВС РФ

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"В любой точке". Украине сообщили плохие новости об ударах ВС РФ

Ракетные удары ВС РФ по военным объектам на территории Украины показали, что Россия может атаковать инфраструктуру в любой части страны, пишет издание Asia Times.«

"Российские беспилотники и ракеты могут нанести удар по военным объектам в любой точке Украины. На данный момент ВСУ не располагают системами ПВО для эффективного противодействия таким атакам", – сказано в материале.

Отмечается, что ВСУ сталкиваются с еще более острой нехваткой боеприпасов, чем ранее. По мнению журналиста, этот дефицит усугубляется тем, что украинский оборонный сектор не способен полностью обеспечивать потребности войск.

Кроме того, Киев сильно зависит от иностранной помощи, однако она с течением времени становится все более ненадежной, добавляет автор материала. «”Как видно из повторяющихся и все более успешных российских авиаударов по широкому кругу целей на территории Украины, включая <…> второй по величине город страны, Харьков, у России есть оружие и боеприпасы для продолжения воздушной кампании”, – резюмируется в публикации.

Радио Sputnik писало, как удары российскими “Кинжалами” повлияли на снабжение ВСУ.

Взято отсюда.

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