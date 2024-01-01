В Львовской области Украины раздались взрывы, сообщают СМИ

Взрывы прогремели в расположенной на западе Украины Львовской области, сообщает издание “Зеркало недели”.«

"Львовщина, местные паблики сообщают о взрывах", – приводит публикацию RT.

Другие подробности не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, в понедельник утром воздушная тревога была объявлена в Волынской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Накануне радио Sputnik сообщило о серии взрывов в Одесской области Украины.

Взято отсюда.