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В МИД Испании заговорили о тупиковой ситуации на Украине

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В МИД Испании заговорили о тупиковой ситуации на Украине

Конфликт на Украине перешел в состояние застоя, считает глава МИД Испании Хосе Альбарес.«

"Ситуация на Украине, выглядит тупиковой", – сказал он в интервью испанской газете Periodico.

При этом Альбарес подчеркнул, что Мадрид продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока Украина “не восстановит свой суверенитет и территориальную целостность”.

Ранее в интервью изданию The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные зашли в тупик и признал, что “красивого и глубокого прорыва не будет”.

Радио Sputnik писало, что встреча по “формуле мира” в швейцарском Давосе не принесла результатов.

Взято отсюда.

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