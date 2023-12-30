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В Минобороны Британии заявили о передаче Украине “сотен ракет ПВО”

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В Минобороны Британии заявили о передаче Украине "сотен ракет ПВО"

Великобритания поставит Киеву сотни ракет ПВО, продолжая укреплять потенциал противовоздушной обороны Украины, заявил глава британского Минобороны Грант Шаппс.«

"Мы продолжаем поддерживать оборону Украины. Поэтому мы направляем сегодня сотни ракет ПВО для оснащения переданных британских систем воздушной обороны, способных с поразительной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Шаппс также призвал другие западные страны поставить Украине необходимое вооружение и боевую технику.

Из официального сообщения ведомства следует, что Минобороны Великобритании намерено направить Киеву примерно 200 ракет противовоздушной обороны.

Речь идет о ракетах ASRAAM класса “воздух – воздух”. Как отмечает “Царьград”, изначально эти ракеты разрабатывались и использовались как авиационные, запускаемые с истребителя, однако позднее британцы смогли приспособить их для запуска с земли с помощью зенитно-ракетных комплексов.

Ранее радио Sputnik писало, что глава британского МИД Дэвид Кэмерон раскрыл планы Великобритании в отношении Украины в 2024 году.

Взято отсюда.

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