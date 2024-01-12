Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Минобороны рассказали о сорванных попытках ВСУ форсировать Днепр

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Минобороны рассказали о сорванных попытках ВСУ форсировать Днепр

На Херсонском направлении российские войска за неделю сорвали несколько попыток диверсантов ВСУ форсировать Днепр, сообщили в Минобороны РФ.«”На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова”, – говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты и 121-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка.«”В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 275-и военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии”, – рассказали в Минобороны.

В пятницу днем радио Sputnik сообщило, что ВС РФ за неделю закрепились на выгодных рубежах на Запорожском направлении.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Температура выше нормы ожидается во второй декаде января в Алтайском крае

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

В МО РФ рассказали об отраженной атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

На Украине спрогнозировали судьбу предназначенных для ВСУ истребителей F-16

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Рогов назвал ловушкой заявление Белого дома о прекращении помощи Киеву

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

В МО РФ рассказали о результатах ударов “Кинжалами” по ВПК Украины

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Работникам транспортной безопасности хотят разрешить сбивать дроны

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВС РФ за неделю закрепились на выгодных рубежах на Запорожском направлении

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Прокуроров Самарской области поздравили с праздником

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: под Николаевом старшина ВСУ убил замкомандира роты и покончил с собой

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix