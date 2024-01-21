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В Минздраве рассказали о состоянии жителей Донецка, раненных при обстреле

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В Минздраве рассказали о состоянии жителей Донецка, раненных при обстреле

Большинство из 18 жителей Донецка, госпитализированных после обстрела ВСУ Кировского района, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.«

"Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в Кировском районе города боевиками ВСУ… Двум пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь", – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

Уточняется, что дети находятся в Республиканской детской клинической больнице, один из них в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести, большинство из госпитализированных взрослых – в тяжелом состоянии.

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций.

Ранее радио Sputnik писало, что число погибших в результате обстрела рынка в Донецке возросло до 25.

Взято отсюда.

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