В Минздраве РФ рассказали о состоянии эвакуированных в Москву белгородцев

Состояние эвакуированных из Белгорода в Москву пострадавших при ракетном обстреле стабильное, 20 пациентов в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Накануне медицинский спецборт с 25 раненными в результате обстрела ВСУ Белгорода приземлился в столице, в полете их сопровождали медики. «”Состояние пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгороде, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации, стабильное. Двадцать пациентов, в том числе четыре ребенка, находятся в тяжелом состоянии, пять пациентов, в том числе два ребенка, в состоянии средней степени тяжести”, – приводит сообщение РИА Новости.

При этом в стационарах Белгорода остаются еще 44 пострадавших, среди них шесть детей, добавили в ведомстве.

Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Радио Sputnik также сообщало, что при обстреле ВСУ поселка под Белгородом чудом выжил ребенок

Взято отсюда.